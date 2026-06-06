Alaska Air estime que la demande et les tarifs pourraient soutenir la trésorerie au second semestre malgré la flambée des prix du carburant

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* Alaska Air espère pouvoir rétablir ses prévisions si les prix du carburant se stabilisent

* Le directeur financier estime que la hausse des tarifs compensera en grande partie l'impact du carburant au second semestre

* Les réservations d'entreprise ont augmenté de 20 % à 30 %; la demande estivale reste forte

par Rajesh Kumar Singh

Alaska Air Group ALK.N espère pouvoir rétablir ses prévisions financières lors de la présentation de ses résultats du deuxième trimestre si les prix du carburant se stabilisent davantage, a déclaré samedi à Reuters le directeur financier Shane Tackett, après que la volatilité des coûts du kérosène a contraint la compagnie aérienne à retirer ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

M. Tackett a indiqué que les marchés du carburant s'étaient stabilisés ces dernières semaines, mais que les prix continuaient de fluctuer d'environ 5 % en l'espace de quelques jours, ce qui rendait Alaska réticente à rétablir ses prévisions tant qu'elle n'aurait pas davantage confiance dans les perspectives.

“Nous souhaitons voir un peu plus de stabilité dans le contexte général”, a déclaré M. Tackett en marge de l'assemblée annuelle de l'Association internationale du transport aérien à Rio de Janeiro.

La compagnie s'attend à un deuxième trimestre plus difficile que prévu avant la dernière flambée des prix du carburant, mais M. Tackett a déclaré que la hausse des tarifs et la résilience de la demande devraient contribuer à compenser la majeure partie de l'impact au second semestre. Il a ajouté que la consommation de trésorerie d'exploitation pourrait tomber à zéro ou devenir légèrement positive au second semestre.

Alaska a récemment emprunté 1 milliard de dollars, répartis entre dette garantie et non garantie, mais M. Tackett a déclaré que la compagnie n'envisageait pas de nouvelle mesure de liquidité ni de réduction de ses dépenses d'investissement.

Les réservations des entreprises pour les 90 prochains jours ont augmenté de 20 % à 30 % par rapport à l'année précédente dans la plupart des régions et des secteurs, a-t-il déclaré.

M. Tackett a ajouté qu'Alaska collaborait également avec des entreprises du secteur de l'énergie afin de s'approvisionner en carburant aviation pour la côte ouest auprès de marchés tels que Singapour, les marges de raffinage dans ses principales zones géographiques restant élevées.

Il a déclaré que la compagnie aérienne n'avait actuellement pas l'intention de retirer de la circulation les Airbus A330 ou A321 d'Hawaiian et qu'elle comptait rester un opérateur Airbus “pendant longtemps”.