 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 905,17
+1,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alaska Air chute après que la compagnie ait annoncé un bénéfice pour le troisième trimestre inférieur à ses prévisions antérieures
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 15:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** Les actions d'Alaska Air ALK.N chutent de près de 2 % dans les transactions de pré-marché à ~62,3 $

** Le transporteur s'attend maintenant à ce que le BPA ajusté du 3e trimestre se situe dans le bas de la fourchette de 1,00 $ à 1,40 $ par action qu'il avait précédemment annoncée

** Les coûts élevés du carburant et les défis opérationnels pendant l'été ont exercé une pression sur les coûts unitaires

** Le prix du carburant devrait atteindre 2,55 dollars par gallon, contre 2,45 dollars par gallon selon les prévisions précédentes

** Deux des 16 sociétés de courtage considèrent l'action comme un "fort achat", 13 comme un "achat" et une comme un "maintien"; leur prévision médiane est de 68 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont baissé d'environ 2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ALASKA AIR GROUP
63,375 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank