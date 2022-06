Alan Allman Associates annonce le tirage d’une première tranche d’obligations convertibles en actions par Negma pour 250.000 euros

Issy-les-Moulineaux, le 29 juin 2022 – 18h – Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – l’ « Ecosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, a procédé ce jour à une émission de 250 obligations convertibles en actions (OCA) d’une valeur nominale de 1.000 euros, au profit de Negma group Ltd pour un montant nominal total de 250.000€.





Ce tirage faite suite à la signature finale du contrat d’OCA annoncé le 12 mai dernier.



Negma dispose de la faculté de convertir ces OCA à tout moment pendant un an sur la base d’un prix de conversion calculé comme étant 94% du plus bas cours moyen pondéré par les volumes sur les quinze jours de bourse consécutifs avant conversion .



Les obligations convertibles ne porteront pas d'intérêt et auront une maturité de 12 mois à compter de leur émission.