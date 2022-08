Alan Allman Associates annonce le renforcement de son activité en France via l’acquisition de la société ACI Projets

Issy-les-Moulineaux, le 30 août 2022 – 18h - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – l’ « Ecosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce la réalisation de l’opération d’acquisition sur la société ACI Projets, expert français du pilotage de projets.



Cette nouvelle opération prend la forme d'une acquisition par Alan Allman Associates, via sa filliale Argain, de 100% des actions de la société ACI Projets. Au travers de cette acquisition, l’Ecosystème souhaite effectuer un rapprochement stratégique entre Argain et la société ACI Projets dans le but de donner naissance à un acteur important en France du conseil en management et pilotage de projet. Cette opération permettra aussi le renforcement de l’Ecosystème en région lyonnaise et dans le secteur pharmaceutique.