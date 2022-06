Alan Allman Associates annonce la réalisation d’une augmentation de capital au profit d’un cercle restreint d’investisseurs

Issy-les-Moulineaux, le 29 juin 2022 – 18h - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – l’ « Ecosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce une augmentation de capital réservée à un cercle restreint d’actionnaires cédants de The Human Factory (voir le Communiqué de Presse en date du 26 janvier 2022 concernant l’opération d’acquisition du groupe belge The Human Factory).



Alan Allman Associates a ainsi émis le 28/06/2022 15.576 actions nouvelles sur le fondement de la 17ème résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2022 (offre de titres financiers avec suppression du droit préférentiel de souscription visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier réservée à un cercle restreint d’investisseurs).