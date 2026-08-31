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Alain Krief devient global CIO d’Edmond de Rothschild AM
information fournie par Agefi Asset Management 31/08/2026 à 08:15
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Edmond de Rothschild Asset Management a promu Alain Krief global CIO, soit directeur des gestions, à compter du 24 août. Basé à Paris, l’intéressé succède à Benjamin Melman, « qui a décidé de renoncer à ses fonctions exécutives après vingt ans au sein du groupe », précise une porte-parole de la société de gestion. Ce dernier devient senior adviser auprès de la direction du métier Asset management, avec effet immédiat. Benjamin Melman avait rejoint Edmond de Rothschild en 2006 en tant que Responsable de l’Allocation d’Actifs, de la Gestion Structurée et Quantitative. Il occupait le poste de global CIO AM depuis 2019.

De son côté, Alain Krief a rejoint Edmond de Rothschild AM en 2019 en tant que responsable de la gestion obligataire et était à la tête d’une équipe de 15 personnes et de 12 milliards d’euros d’encours. Entre 2012 et 2019, il a exercé un rôle équivalent chez Oddo BHF Asset Management. Auparavant, Alain Krief était responsable du crédit chez BNP Paribas Asset Management (Fischer Francis Trees & Watts). Il a également occupé plusieurs fonctions de management sur le segment du high yield européen au sein de Crédit Agricole Asset Management (Amundi) et de Crédit Lyonnais Asset Management.

Dans ses nouvelles fonctions, Alain Krief est rattaché à Christophe Caspar, global CEO d’Edmond de Rothschild AM. L’équipe de gestion liquide d’Edmond de Rothschild AM regroupe 82 experts de l’investissement couvrant les obligations (crédit et souverain), les actions cotées ainsi que les stratégies de gestion diversifiée et overlay, pour un total de plus de 60 milliards d’euros d’encours investis au travers de fonds et de mandats.

Une nouvelle recrue chez BlackRock

Edmond de Rothschild AM annonce par ailleurs l’arrivée de Charles Lilford en qualité de co-responsable de la gestion actions et co-gérant de la stratégie Big Data aux côtés de Xiadong Bao. Il succède à Jacques-Aurélien Marcireau, qui a quitté Edmond de Rothschild AM début juillet, comme l’avait dévoilé L’Agefi.

Charles Lilford arrive en provenance de BlackRock où il a passé dix ans au sein de l’équipe Sector & Thematics. Il y a géré le fonds BGF Sustainable Energy Fund et le fonds Future of Transport Fund. Il sera basé à Paris et sera rattaché à Alain Krief à compter du 28 septembre.

Laurence Marchal

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