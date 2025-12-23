AkzoNobel surperforme après le renforcement au capital de Cevian
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 14:03
Vers 13h45, le titre du propriétaire de la marque Dulux gagne 0,5%, alors que l'indice AEX cède au même moment 0,3%.
Dans un avis financier déposé auprès de l'AFM, le gendarme boursier des Pays-Bas, Cevian déclare désormais détenir 10,15% du capital et des droits de vote d'AkzoNobel, contre plus de 5% lors de sa dernière notification, ce qui en fait le principal actionnaire de la société devant le fonds californien Dodge & Cox.
Au mois d'août dernier, bon nombre d'analystes s'étaient montré surpris par l'accueil favorable réservé par l'équipe de direction du groupe de chimie à l'arrivée de ce fonds qui affiche l'ambition de rendre ses entreprises détenues en portefeuille mieux valorisées.
Selon eux, Cevian n'y est pas pour rien dans la décision, prise le mois dernier, de conclure une fusion "entre égaux" et par échange d'actions avec l'américain Axalta Coating Systems, dans le but de créer une entreprise mondiale de revêtements de premier plan affichant une valeur d'entreprise d'environ 25 milliards de dollars, alors qu'AkzoNobel se contentait jusqu'ici d'opérations limitées, comme la cession de ses activités en Inde ou au Pakistan, un virage qui pourrait annoncer d'autres revirements stratégiques, selon les spécialistes.
Valeurs associées
|58,760 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,31%
A lire aussi
-
La production industrielle aux États-Unis a progressé en novembre, montrent les statistiques officielles publiées mardi. La Réserve fédérale a fait état d'une hausse de 0,2% de la production industrielle en novembre, après une hausse de 0,1% en septembre. ... Lire la suite
-
L'économie américaine a connu une croissance beaucoup plus forte que prévu au troisième trimestre, grâce à la vigueur des dépenses de consommation, mais cette dynamique ne devrait pas durer en raison de l'inflation toujours élevée et du récent "shutdown" de l'administration ... Lire la suite
-
Le ciel se dégage pour Corsair: la Commission européenne a donné mardi son feu vert à un plan de restructuration de la compagnie aérienne française attendu depuis plusieurs mois et crucial pour la poursuite de ses activités. Bruxelles a validé une aide de l'Etat ... Lire la suite
-
La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg a été arrêtée mardi à Londres lors d'une manifestation en soutien à des militants emprisonnés du groupe proscrit Palestine Action, ont annoncé dans des communiqués les associations Defend Our Juries et Prisoners ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer