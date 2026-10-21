AkzoNobel retrouve le vert

Retour en hausse pour le titre AkzoNobel ( 1,40%, à 59,28 euros) qui restait sur trois replis consécutifs pour une perte de 1,18%. Ce mercredi, il est soutenu par le point d'activité trimestriel qui a fait ressortir une poursuite du redressement de la rentabilité.

Le spécialiste néerlandais des peintures et revêtements a annoncé une croissance organique de ses ventes de 2% au troisième trimestre 2026, portée par sa politique tarifaire, bien que son chiffre d'affaires publié reste stable par rapport au troisième trimestre 2025. Le résultat opérationnel du groupe subit les impacts de la déconsolidation de ses activités en Russie et du désinvestissement au Pakistan.

De son côté, la rentabilité a continué de se redresser, marquant un sixième trimestre consécutif d'expansion des marges. L'Ebitda ajusté a connu une hausse organique de 15 millions d'euros, et la marge d'Ebitda ajusté s'est installée à 15,3%, contre 15,1% au troisième trimestre 2025.

En parallèle, AkzoNobel a signé des accords fermes pour céder ses activités de peintures décoratives en Asie du Sud-Est pour 1,35 milliard de dollars. L'opération valorise l'entité à 21 fois l'Ebitda de l'exercice 2025, soit plus du double du multiple d'évaluation actuel du groupe, faisant suite à la vente préalable des activités de revêtements liquides en Inde à 25 fois l'Ebitda.

Enfin, pour l'ensemble de l'exercice, le groupe table sur un Ebitda ajusté d'environ 1,47 milliard d'euros (au taux de change de fin 2025 et ajusté des cessions en Asie), intégrant une amélioration d'environ 100 millions d'euros à taux de change constants. A moyen terme, AkzoNobel a réaffirmé ses objectifs d'une marge d'Ebitda ajusté supérieure à 16% et d'une rentabilité du capital investi (ROIC) ajustée comprise entre 16 et 19%, tout en conservant une notation de crédit de catégorie "investment grade".

Du côté des analystes

Jefferies parle de résultats du troisième trimestre conformes aux attentes. Dans le détail, et par division, l'Ebitda des peintures décoratives a dépassé le consensus de 6%, tandis que celui des revêtements de performance lui est inférieur de 5%. La banque d'investissement américaine a maintenu sa recommandation à conserver, avec une cible de 55 euros.

Chez KBC Securities, les analystes rappellent que la finalisation de la fusion avec Axalta est prévue au début de l'année 2027, contre une prévision antérieure à fin 2026 ou début 2027. Là aussi, l'avis est à conserver sur l'action AkzoNobel et l'objectif est un peu plus élevé, à 63 euros.

Enfin, ING estime que ces résultats sont en ligne avec les attentes et ils ont été portés par une solide performance dans les Peintures Décoratives, où les marges ont grimpé à 19,4% grâce aux augmentations de prix. Comme Jefferies et KBC Securities, la recommandation est à conserver, mais la cible est à 64 euros.