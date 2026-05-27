AkzoNobel rejette l'offre publique d'achat de 12,5 milliards d'euros lancée par Nippon Paint et Sherwin-Williams

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration de Sherwin-Williams aux paragraphes 10, 11 et 19) par Dimitri Rhodes

Le fabricant de peinture Dulux, AkzoNobel

AKZO.AS , a rejeté mercredi une offre publique d'achat en numéraire de 12,5 milliards d'euros (14,6 milliards de dollars) émanant de ses concurrents Nippon Paint 4612.T et Sherwin-Williams SHW.N , ce qui a fait bondir son action de 20%. Le prix de l'offre, fixé à 73 € par action, représentait une prime de 39% par rapport au dernier cours de clôture d'AkzoNobel, qui s'établissait à 52,52 € par action. Le titre a bondi à 63 € à 12h41 GMT, en bonne voie pour enregistrer sa meilleure journée de cotation depuis au moins octobre 2008.

AkzoNobel a déclaré que cette proposition non contraignante sous-évaluait son activité, manquait de certitude quant à l'obtention des autorisations réglementaires et aurait divisé la société entre les deux prétendants. Le conseil d'administration de la société néerlandaise continue de recommander la fusion prévue avec le fabricant américain de revêtements Axalta AXTA.N .

La fusion prévue, sur laquelle les actionnaires doivent se prononcer début juillet, donnerait naissance à une société de revêtements d'une valeur d'entreprise de 25 milliards de dollars, dirigée par le directeur général d'AkzoNobel, Greg Poux-Guillaume. La transaction devrait être finalisée fin 2026 ou début 2027.

Les deux parties ont déclaré que l'entité issue de la fusion permettrait de réaliser 600 millions de dollars d'économies de coûts annuelles, dont la plupart au cours des trois premières années.

ACCORD OU PAS D'ACCORD?

Dans le cadre de la proposition rejetée, Nippon Paint aurait acquis AkzoNobel et conservé ses activités de peintures décoratives et de revêtements industriels, tout en cédant ses divisions de revêtements automobiles, maritimes et en poudre à Sherwin-Williams.

Le groupe Nippon Paint et Sherwin-Williams ont déclaré qu'à la lumière de la décision d'Azko, les deux sociétés "réfléchissaient à leurs prochaines étapes, le cas échéant", et ont ajouté qu'elles estimaient que leur proposition offrait des avantages stratégiques significatifs aux activités d'AkzoNobel.

La proposition conjointe ne comportait aucune condition de financement et n'était pas soumise à l'approbation des actionnaires de Sherwin-Williams et de Nippon Paint, ont précisé les sociétés.

"Aucune des deux propositions ne pouvait être qualifiée d’offre "potentiellement supérieure" par rapport à la fusion avec Axalta", a déclaré un porte-parole d’AkzoNobel.

Les commentaires d'AkzoNobel semblent suggérer que la proposition a été rejetée en raison de son prix, a indiqué la société de courtage MKI dans une note aux investisseurs, tout en notant que le consortium aurait pu délibérément choisir de présenter son offre à un moment où le cours de l'action était bas.

"Cela laisse probablement entendre que le consortium a plus d'un tour dans son sac", ont écrit les analystes de MKI. AkzoNobel avait rejeté une offre similaire de la part de PPG Industries PPG.N , basée à Pittsburgh, en 2017.

Une approche hostile serait compliquée par la "stichting" d'AkzoNobel, une entité juridique néerlandaise conçue comme un mécanisme anti-OPA, qui détient 48 actions prioritaires valant chacune 400 voix.

La stichting d'AkzoNobel est fermement engagée dans la fusion avec Axalta; ainsi, si les actionnaires devaient mettre fin à cet accord, la stichting pourrait bloquer l'offre publique d'achat et laisser la société sans aucun accord, a expliqué MKI.

Par conséquent, Nippon Paint et Sherwin-Williams devraient probablement proposer un prix très élevé et des engagements fermes pour convaincre le conseil d'administration de la société d'abandonner le plan existant, ont déclaré les analystes.

Bank of America conseille le groupe Nippon Paint sur le plan financier, tandis que le cabinet A&O Shearman agit en tant que conseiller juridique. Sherwin-Williams a désigné Citi comme banque conseil, tandis que les cabinets Weil, Gotshal & Manges LLP et Stibbe agissent en tant que conseillers juridiques.

($1 = 0,8593 euros)