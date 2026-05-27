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AkzoNobel rebondit après avoir rejeté une offre publique d'achat assortie d'une prime de 39%
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 10:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mai - ** Les actions du fabricant de peinture Dulux, AkzoNobel AKZO.AS , ont bondi d'environ 15% après que le groupe a rejeté une offre en numéraire de Nippon Paint 4612.T et Sherwin-Williams SHW.N

** L'offre de 73 € (85 $) par action représente une prime de 39% par rapport au cours de clôture précédent d'AkzoNobel, qui s'élevait à 52,52 €

** “Akzo considère que sa propre proposition de fusion avec Axalta AXTA.N est plus avantageuse et poursuit dans cette voie”, déclare KBC

** Les actions sont en passe de connaître leur meilleure journée depuis octobre 2008. À la clôture précédente, le titre affichait une baisse de 11,3% depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

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AKZO NOBEL
63,2000 EUR Euronext Amsterdam +20,34%
AXALTA COAT SYST
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NIPPON PAINT HD
6,0000 USD OTCBB 0,00%
SHERWIN-WILLIAMS
311,160 USD NYSE +0,67%
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