AkzoNobel rebondit après avoir rejeté une offre publique d'achat assortie d'une prime de 39%

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27 mai - ** Les actions du fabricant de peinture Dulux, AkzoNobel AKZO.AS , ont bondi d'environ 15% après que le groupe a rejeté une offre en numéraire de Nippon Paint 4612.T et Sherwin-Williams SHW.N

** L'offre de 73 € (85 $) par action représente une prime de 39% par rapport au cours de clôture précédent d'AkzoNobel, qui s'élevait à 52,52 €

** “Akzo considère que sa propre proposition de fusion avec Axalta AXTA.N est plus avantageuse et poursuit dans cette voie”, déclare KBC

** Les actions sont en passe de connaître leur meilleure journée depuis octobre 2008. À la clôture précédente, le titre affichait une baisse de 11,3% depuis le début de l'année