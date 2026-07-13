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AkzoNobel, les analystes réagissent à une nouvelle offre
information fournie par AOF 13/07/2026 à 09:47

(Zonebourse.com) - Ce matin, le spécialiste des produits de revêtements et peintures ( 1,46%, à 58,26 euros), a confirmé avoir reçu plusieurs propositions conditionnelles non contraignantes de la part de Nippon Paint Holdings pour l'acquisition potentielle de son activité Peintures Décoratives.

Dans une note, KBC Securities rappelle que récemment AkzoNobel a rejeté une offre indicative en numéraire de Nippon Paint et Sherwin-Williams pour 73 euros par action, en évoquant une valorisation insuffisante et des incertitudes réglementaires.

De son côté, Nippon Paint a désormais formulé une proposition de 7,5 milliards d'euros pour l'activité Peintures Décoratives qu'a déjà décliné le néerlandais estimant là aussi que la valorisation était insuffisante et a également évoqué une restriction d'engagement prévue dans son accord de fusion avec Axalta.

KBC Securities reste à conserver, avec une cible de cours de 63 euros.

De son côté, Jefferies est également à conserver, mais ne vise que 55 euros. La banque d'investissement américaine relève dans son analyse qu'AkzoNobel a évoqué dans son communiqué de presse que l'offre de Nippon Paint était une "proposition alternative", ce qui signifie que le groupe ne peut pas engager des discussions avec le japonais en vertu de l'accord de fusion signé avec Axalta.

Les analystes pensent que la proposition formulée "pourrait continuer à relancer le débat autour de la valeur des actifs d'AkzoNobel pris isolément. Soulignons enfin que, compte tenu des synergies limitées entre l'activité Peintures Décoratives et Axalta, nous continuons de percevoir un potentiel de synergies minimal pour cette fusion".

De son côté, AlphaValue indique rester "sceptique" quant à la concrétisation de l'opération, compte tenu de l'habitude qu'a l'entreprise de rejeter les propositions de rachat. "Nous anticipons toutefois une réaction positive du cours de l'action, dans la mesure où l'offre évoquée établit un plancher de valorisation pour l'activité de peintures décoratives", ajoute le broker.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 13/07/2026 à 09:47:00.

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