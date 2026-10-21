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AkzoNobel, le fabricant de la marque Dulux, confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 08:02

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Révision de l'article avec confirmation des perspectives et calendrier de la fusion avec Axalta. Ajout de détails sur les résultats financiers tout au long du texte.)

Le fabricant de peinture Dulux, Akzo Nobel AKZO.AS , a confirmé mercredi ses prévisions pour 2026 après avoir annoncé un bénéfice de base légèrement supérieur aux attentes pour le troisième trimestre, et a indiqué que sa fusion prévue avec Axalta AXTA.N devrait être finalisée début 2027.

Le directeur général Greg Poux-Guillaume a déclaré que cette fusion de 25 milliards de dollars était « en bonne voie », les autorisations réglementaires avançant. Les deux sociétés ont proposé des mesures correctives afin d’obtenir l’autorisation des autorités européennes de la concurrence, ont indiqué des sources à Reuters en octobre

* Le résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) (du troisième trimestre) a progressé de 0,8% en glissement annuel pour s’établir à 388 millions d’euros (435,53 millions de dollars). Ce chiffre est à comparer au consensus des analystes de 387 millions d’euros fourni par l’entreprise.

* Akzo a cité la hausse des prix et son plan de réduction des coûts en cours comme moteurs de la croissance au troisième trimestre

* La marge d’EBITDA ajustée s’est élargie, passant de 15,1% à 15,3%.

* La société a confirmé ses prévisions d’EBITDA ajusté pour 2026, à 1,47 milliard d’euros, ainsi que ses objectifs à moyen terme .

(1 dollar = 0,8909 euros)

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AKZO NOBEL
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AXALTA COAT SYST
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