AkzoNobel inaugure un centre R&D pour ses revêtements en poudre

AkzoNobel a inauguré mercredi un nouveau centre de recherche et développement (R&D) aux Pays-Bas qui sera dédié au développement de nouvelles formulations de revêtements en poudre.

Le projet, qui a fait l'objet d'un investissement de 7,5 millions d'euros, doit être consacré à la conception de revêtements en poudre plus durables, sans solvants, polymérisant à plus faible température et offrant donc une moindre consommation énergétique.

Ses travaux de recherche porteront par ailleurs sur l'allongement de la durée de vie des produits et la réduction des quantités à utiliser.

Le laboratoire a été construit sur son usine de Sassenheim, située à mi-chemin entre Amsterdam et La Haye.

Avec ces nouvelles installations, AkzoNobel prévoit de réduire encore ses émissions de CO2 après les avoir déjà divisées par deux depuis 2018 (Scopes 1 et 2), soit avec quatre ans d'avance sur son programme initial.

Le propriétaire de la marque Dulux, entre autres, rappelle qu'il emploie actuellement près de 2 700 professionnels de la R&D sur plus de 70 sites, ce qui l'a conduit à investir quelque 1,3 milliard d'euros dans ses activités d'innovation au cours des cinq dernières années.