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AkzoNobel en légère hausse après l'offre de rachat de la division des peintures décoratives par Nippon Paint
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 09:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec l'évolution du cours de l'action dans le premier point. Ajout des commentaires d'analystes dans les points 2 et 6)

13 juillet - ** L'action AkzoNobel AKZO.AS progresse légèrement de 1,4%, après avoir effacé ses gains antérieurs d'environ 4%, suite à l'offre publique d'achat lancée par Nippon Paint 4612.T sur l'activité de peintures décoratives du fabricant de peintures néerlandais, évaluée à 7,5 milliards d'euros (soit 8,6 milliards de dollars) ** AkzoNobel estime toutefois que cette offre sous-évalue considérablement cette activité et continue de recommander à l’unanimité la fusion prévue avec le fabricant de revêtements Axalta AXTA.N ** Jefferies estime que l’offre “concrétise une valeur significative pour Deco Paints”, tandis que Bernstein considère qu’elle sous-évalue cette division par rapport aux précédents historiques ** La nouvelle proposition de Nippon Paint fait suite au retrait

de la précédente, présentée conjointement avec Sherwin-Williams SHW.N , visant à racheter l’intégralité de la société pour 12,5 milliards d’euros ** “Nous ne pouvons ignorer les résultats plutôt décevants d’Akzo ces dernières années”, déclare KBC Securities, soulignant la volatilité des bénéfices et la faible croissance structurelle — la société réitère sa recommandation “conserver”, estimant que la finalisation de la fusion avec Axalta “prendra un certain temps”

(1 dollar = 0,8771 euro)

Fusions / Acquisitions

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AKZO NOBEL
58,6200 EUR Euronext Amsterdam +2,13%
AXALTA COAT SYST
32,530 USD NYSE -0,06%
NIPPON PAINT HD
6,9900 USD OTCBB 0,00%
SHERWIN-WILLIAMS
334,080 USD NYSE +0,67%
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