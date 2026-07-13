AkzoNobel devrait progresser après l'offre de rachat de la division « déco » de Nippon Paint

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 juillet - ** Les actions du fabricant néerlandais de peinture Akzo Nobel AKZO.AS devraient progresser de 3% à 8% après que la société a confirmé avoir reçu une offre de rachat de la part de Nippon Paint 4612.T concernant son activité de peintures décoratives - données LSEG

** La valorisation indicative de cette division s'élève à 7,5 milliards d'euros (8,55 milliards de dollars) sur une base hors trésorerie et hors dette

** L'activité Peintures décoratives représentait environ 45% du résultat opérationnel de la société en 2025

** Cette nouvelle proposition fait suite au retrait par Nippon Paint et Sherwin-Williams SHW.N de leur offre conjointe visant à acquérir l’intégralité de la société pour 12,5 milliards d’euros

** Akzo Nobel indique que ses conseils d’administration continuent de recommander à l’unanimité la fusion prévue avec le fabricant de revêtements Axalta AXTA.N

(1 dollar = 0,8771 euro)