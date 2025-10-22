AkzoNobel délaissé après un abaissement d'objectif annuel
22/10/2025
Sous réserve des incertitudes persistantes du marché et ajusté des taux de change à la fin du trimestre écoulé, il prévoit un EBITDA ajusté d'environ 1,48 milliard d'euros pour l'ensemble de 2025, et non plus 'de plus de 1,48 MdEUR'.
Au titre de son troisième trimestre 2025, le groupe néerlandais, spécialisé dans les peintures et enduits, a engrangé un BPA ajusté des opérations poursuivies de 1,01 euro, à comparer à 1,14 EUR un an auparavant.
AkzoNobel a vu son EBITDA ajusté se tasser de 2% à 385 millions d'euros, reflétant toutefois une marge améliorée de 0,3 point à 15,1% grâce à des mesures d'efficacité, pour un chiffre d'affaires en baisse de 5% à 2,55 MdsEUR.
Ce dernier a été grevé par des effets de changes favorables, les ventes ayant progressé de 1% en organique, grâce à des effets prix et mix positifs qui ont plus que compensé un tassement des volumes.
