 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AkzoNobel confirme avoir reçu des offres de Nippon Paint Holdings
information fournie par Zonebourse 13/07/2026 à 08:13

La société a indiqué avoir pris note des récents commentaires parus dans les médias et confirme la réception de plusieurs propositions conditionnelles non contraignantes de la part de Nippon Paint Holdings concernant l'acquisition potentielle de son activité Peintures Décoratives, sur la base d'une valeur d'entreprise de 7,5 milliards d'euros.

Dans son bref communiqué de presse, AkzoNobel précise que la proposition du Japonais constitue une "proposition alternative", telle que définie dans l'accord de fusion entre AkzoNobel et Axalta Coating Systems, ce qui interdit à AkzoNobel tout engagement. En outre, la société cotée à Amsterdam précise que cette nouvelle offre sous-évalue de manière significative l'activité ciblée.

Par conséquent, le directoire et le conseil de surveillance d'AkzoNobel continuent de recommander à l'unanimité la fusion entre égaux d'AkzoNobel et d'Axalta.

Pour rappel, le 3 juin dernier, Nippon Paint et Sherwin-Williams avaient décidé de renoncer à leur projet d'acquisition conjointe d'AkzoNobel. AkzoNobel avait estimé que le prix de l'offre était loin de refléter la valeur de l'entreprise et présentait des garanties insuffisantes quant à la réalisation de l'opération, notamment au niveau réglementaire.

Valeurs associées

AKZO NOBEL
57,4000 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 13.07.2026 08:53 

    (Actualisé avec Stellantis) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de ... Lire la suite

  • Une vue d'ensemble montre le Palais Brongniart, l'ancienne Bourse de Paris, situé place de la Bourse à Paris
    L'Europe vue en baisse face à la nouvelle fermeture du détroit d'Ormuz (actualisé)
    information fournie par Reuters 13.07.2026 08:49 

    par Coralie Lamarque Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse lundi à l'ouverture, le regain de tensions ‌au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d'Ormuz inquiétant de nouveau les marchés, alors que s'ouvre une semaine de résultats d'entreprises. ... Lire la suite

  • Sommet du lobby automobile français PFA à Paris
    Stellantis-Facturations consolidées +10% au T2 avec l'Amérique du Nord
    information fournie par Reuters 13.07.2026 08:47 

    ‌Stellantis a fait ​état lundi d'une hausse de 10% sur ​un an de ses ​facturations consolidées ⁠pour le deuxième ‌trimestre à 1,6 million d’unités, portées ​par ‌l'Amérique du Nord, ⁠une région clef pour le constructeur automobile ⁠franco-italo-américain. En ‌Amérique ... Lire la suite

  • ADP : La situation technique est plutôt incertaine
    ADP : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 13.07.2026 08:46 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
78,76 +3,77%
2CRSI
30,7 0,00%
CAC 40
8 338,97 0,00%
TOTALENERGIES
68,38 0,00%
Or
4 052,95 -1,42%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank