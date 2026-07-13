AkzoNobel confirme avoir reçu des offres de Nippon Paint Holdings

La société a indiqué avoir pris note des récents commentaires parus dans les médias et confirme la réception de plusieurs propositions conditionnelles non contraignantes de la part de Nippon Paint Holdings concernant l'acquisition potentielle de son activité Peintures Décoratives, sur la base d'une valeur d'entreprise de 7,5 milliards d'euros.

Dans son bref communiqué de presse, AkzoNobel précise que la proposition du Japonais constitue une "proposition alternative", telle que définie dans l'accord de fusion entre AkzoNobel et Axalta Coating Systems, ce qui interdit à AkzoNobel tout engagement. En outre, la société cotée à Amsterdam précise que cette nouvelle offre sous-évalue de manière significative l'activité ciblée.

Par conséquent, le directoire et le conseil de surveillance d'AkzoNobel continuent de recommander à l'unanimité la fusion entre égaux d'AkzoNobel et d'Axalta.

Pour rappel, le 3 juin dernier, Nippon Paint et Sherwin-Williams avaient décidé de renoncer à leur projet d'acquisition conjointe d'AkzoNobel. AkzoNobel avait estimé que le prix de l'offre était loin de refléter la valeur de l'entreprise et présentait des garanties insuffisantes quant à la réalisation de l'opération, notamment au niveau réglementaire.