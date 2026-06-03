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Akzo Nobel chute, Nippon Paint et Sherwin-Williams jettent l'éponge
information fournie par Zonebourse 03/06/2026 à 09:53

Akzo Nobel chute lourdement à la Bourse d'Amsterdam (-18,72%, à 54 euros), alors que Nippon Paint et Sherwin-Williams ont annoncé, dans un bref communiqué de presse, mettre fin à leurs efforts visant à acquérir conjointement la société.

Pour rappel, le 27 mai dernier, Akzo Nobel avait confirmé le rejet de cette offre. Cette dernière proposait un prix de 73 euros en espèces sur toutes les actions émises et en circulation du spécialiste des peintures et revêtements.

Dans le détail de la proposition, Nippon Paint Holdings aurait lancé une offre publique d'achat entièrement en numéraire sur la totalité des actions émises et en circulation du Néerlandais. A l'issue de l'opération, le Japonais aurait conservé les activités Peintures décoratives d'AkzoNobel, tandis que les activités Revêtements automobiles et spécialisés, Revêtements marins et de protection et Peintures en poudre auraient été revendues séparément à The Sherwin-Williams Company.

Akzo Nobel avait estimé que le prix de l'offre était loin de refléter la valeur de l'entreprise et présentait des garanties insuffisantes quant à la réalisation de l'opération, notamment au niveau réglementaire.

Dans une note d'analyse, KBC Securities rappelle qu'Akzo Nobel considère sa propre proposition de fusion avec Axalta comme supérieure et va donc poursuivre sur cette voie.

La recommandation de la banque belge reste à conserver sur l'action Akzo Nobel, avec une cible de cours de 63 euros.

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