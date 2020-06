AKWEL ET TALLANO NOUENT UN PARTENARIAT POUR L'INDUSTRIALISATION ET LA COMMERCIALISATION D'UNE SOLUTION INNOVANTE DE CAPTATION DES PARTICULES FINES AU FREINAGE DES VÉHICULES



o Avec plus d'un milliard d'automobiles en circulation à travers le monde, la pollution automobile est un enjeu environnemental et sanitaire de taille.

o Alors que les normes en vigueur réglementent les émissions liées aux moteurs avec les filtres à particules, 85 % des émissions liées à l'usage d'un véhicule roulant ne sont à ce jour pas régulées. Or, les freins sont le premier émetteur de particules fines sur la route et celles-ci sont particulièrement nocives.

o Pour y remédier, AKWEL, équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd, noue aujourd'hui un partenariat avec la société française Tallano Technologie, qui a développé et breveté la solution TAMIC®, un système de collecte des microparticules polluantes émises au freinage par les véhicules. Ce système de captation des particules liées à l'abrasion des plaquettes permet d'en réduire les émissions de particules de 85 à 90 %.