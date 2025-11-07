Akwel durement sanctionné après des perspectives presque inquiétantes

(AOF) - Akwel (-14,34%, à 8,48 euros) signe l’un des plus forts replis du SRD. Le titre de l’équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourds, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structures des véhicules électriques est sanctionné, non pas à cause de son chiffre d’affaires trimestriel, mais plutôt pour ses perspectives peu encourageantes. Sur la période de juillet à septembre, la baisse des revenus s’est poursuivie avec un repli de 3,9%, ou de 2% à périmètre et change constants, à 220,1 millions d’euros.

Sur le premier trimestre, le recul était de 3%, à 255,6 millions d'euros, puis de 3,9%, à 255 millions d'euros, sur les trois mois suivants.

Akwel précise, comme de nombreuses entreprises, qu'au troisième trimestre, l'impact négatif des taux de change s'est élevé à 4,4 millions d'euros, essentiellement sur le dollar américain.

Sur les neuf premiers mois de l'année, les revenus sont en baisse de 3,6%, à 730,7 millions d'euros, et toutes les zones géographiques ont connu un repli. L'EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) a vu son chiffre d'affaires reculer de 1,6%, à 491,3 millions d'euros, l'Amérique (-6,7%, à 214,8 millions d'euros) et l'Asie (-13,6%, à 24,6 millions d'euros).

Pour les analystes de Portzamparc, ce trimestre est " globalement en ligne avec nos attentes " avec une bonne surprise au niveau du cash. La trésorerie nette s'est élevée à 168,9 millions d'euros à fin septembre, soit une progression de 19,6 millions d'euros sur le trimestre.

Perspectives inquiétantes

Là où Akwel a déçu, c'est au niveau de ses perspectives. Pour l'ensemble de l'année 2025, le groupe anticipe une baisse de son activité inférieure à celle de l'année précédente. En 2024, elle s'était affaissée de 7,3% en données publiées, ou de 7% à périmètre et change constants. La société compte bénéficier du report sur 2026 de l'arrêt de la production des réservoirs SCR de série.

Pour l'exercice 2026, Akwel table sur un recul à deux chiffres de ses revenus consolidés. Cette prévision renvoie pour une large part à la baisse de volumes prévue sur les réservoirs SCR, et sera renforcée par une conjonction de perspectives défavorables sur l'ensemble des lignes de produits (annulation, report ou démarrage très éloigné de programme…)

Les analystes de Portzamparc estiment que cette prévision, d'une décroissance 2026 à deux chiffres, est largement inférieure à leurs attentes (-5,5%) et à celles du consensus (-5,2%), d'autant que les éléments expliquant cette baisse comme l'arrêt du SCR série était déjà connu.

La société de Bourse, qui prévient qu'Akwel a déjà fait preuve d'excès de prudence par le passé a toutefois décidé de dégrader le titre d'Acheter à Conserver, en abaissant son objectif de cours de 14,8 à 11,9 euros.

