Akwel dévisse sur des perspectives déprimées pour 2026
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 11:00
S'il anticipe une baisse de son activité en 2025 inférieure à celle de l'année précédente, ses perspectives sont plus pessimistes à ce jour pour l'année qui vient, le groupe prévoyant un recul à deux chiffres de son chiffre d'affaires en 2026.
'Cette prévision renvoie pour une large part à la baisse de volumes prévue sur les réservoirs SCR, déjà communiquée, et sera renforcée par une conjonction de perspectives défavorables sur l'ensemble des lignes de produits', explique Akwel.
'Au-delà de la transition en cours et prévue de son activité dépollution, Akwel va se trouver confronté, en 2026, aux fortes inerties et incertitudes rencontrées par la plupart des constructeurs et équipementiers', prévient-il en outre.
Valeurs associées
|8,5200 EUR
|Euronext Paris
|-13,94%
A lire aussi
-
Le salaire mensuel de base (SMB) dans le secteur privé en France a continué à progresser plus vite que les prix au troisième trimestre, augmentant de 2% sur un an, 0,9% en prenant en compte l'inflation, selon des données du ministère du Travail. Par rapport au ... Lire la suite
-
Quatre cents mètres de long, 28 mètres de haut: les emblématiques pistes d'essai de Michelin à l'entrée de Clermont-Ferrand, siège du fabricant de pneus, vont être réhabilitées et ouvertes au public, a annoncé vendredi le groupe. Témoins d'un passé industriel novateur, ... Lire la suite
-
La bonne foi ne suffit pas. Une vendeuse trompée par un compteur trafiqué doit indemniser l'acheteur de son véhicule, a tranché la Cour de cassation. Cette dernière avait été saisie par l'ancienne propriétaire d'une voiture qui mettait en avant sa "bonne foi". ... Lire la suite
-
La patronne du Louvre, Laurence des Cars, a affirmé vendredi sa détermination à mener à bien "la modernisation" du grand musée en dépit des vives critiques exprimées la veille par la Cour des comptes, après le vol de joyaux de la Couronne. "Je veux remercier (pour) ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer