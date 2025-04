Akwel: baisse de près d'un tiers du RNPG annuel information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Akwel publie un résultat net part du groupe (RNPG) en baisse de 32,3% à 24,2 millions d'euros au titre de 2024, ainsi qu'un résultat opérationnel courant en recul de 37,1% à 38,4 millions, extériorisant une marge en retrait de 1,8 point à 3,9%.



L'équipementier automobile a enregistré un chiffre d'affaires de 989 millions d'euros, en baisse de 7,3% (-7% à périmètre et taux de change constants), avec un repli d'activité plus net en France (-19,1%) que dans les autres régions du monde.



Il sera proposé lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le 22 mai la distribution d'un dividende de 0,30 euro par action au titre de l'exercice 2024, équivalent au montant distribué l'année passée.



Au vu de l'évolution du marché mondial attendue à la baisse, Akwel s'attend à un recul d'activité en 2025 comparable à celui de 2024. Dans ce contexte, il se donne pour priorité de 'poursuivre son adaptation à un marché en transformation'.





