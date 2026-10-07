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AKWEL : Akwel : nombre d'actions et droits de vote au 30.09.2026
information fournie par Actusnews 07/10/2026 à 18:10

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AKWEL

Déclarations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital de la société prévues par l'article L.233-8 II du Code de commerce et l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

Date Nombre d'actions Nombre de droits de vote théoriques Nombre de droits de vote exerçables (1)
30/09/2026 26 544 196 45 210 629 45 210 629

(1) En raison d'actions auto détenues.


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mG5qlJttk5uclm+ek8dom2VmnJdimGOUZ2iem5KcZ8mWa5+SmJlpnJuSamlhnGZs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100716-2026-09-30_akwel_declarationmensuelle_nbactiondroitsdevote.pdf

© Copyright Actusnews Wire
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