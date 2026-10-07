AKWEL : Akwel : nombre d'actions et droits de vote au 30.09.2026

AKWEL

Déclarations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital de la société prévues par l'article L.233-8 II du Code de commerce et l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(1) En raison d'actions auto détenues.

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Information réglementée :

Total du nombre de droits de vote et du capital :

- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

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