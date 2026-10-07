AKWEL : Akwel : nombre d'actions et droits de vote au 30.09.2026

AKWEL
Déclarations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital de la société prévues par l'article L.233-8 II du Code de commerce et l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
|Date
|Nombre d'actions
|Nombre de droits de vote théoriques
|Nombre de droits de vote exerçables (1)
|30/09/2026
|26 544 196
|45 210 629
|45 210 629
(1) En raison d'actions auto détenues.
- SECURITY MASTER Key : mG5qlJttk5uclm+ek8dom2VmnJdimGOUZ2iem5KcZ8mWa5+SmJlpnJuSamlhnGZs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100716-2026-09-30_akwel_declarationmensuelle_nbactiondroitsdevote.pdf
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