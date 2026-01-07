Aktis Oncology souhaite lever jusqu'à 317,7 millions de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse élargie aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le développeur de médicaments contre le cancer Aktis Oncology a déclaré mercredi qu'il visait à lever jusqu'à 317,7 millions de dollars lors de son introduction en bourse élargie aux États-Unis.
