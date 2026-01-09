 Aller au contenu principal
Aktis Oncology s'envole lors de son introduction en bourse majorée de 318 millions de dollars
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 17:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 janvier - ** Les actions d'Aktis Oncology, développeur de médicaments contre le cancer, ont bondi jusqu'à 62 % lors de leur entrée sur le Nasdaq

** Les actions ont ouvert à 27 dollars l'unité, contre 18 dollars lors de l'introduction en bourse, ce qui valorise l'entreprise à 1,42 milliard de dollars

** AKTS a vendu jeudi soir 17,65 millions d'actions dans le cadre d'une offre élargie à l'extrémité supérieure de sa fourchette de prix de 16 à 18 dollars l'unité, afin de lever 317,7 millions de dollars

** Cofondée en août 2020, AKTS développe des traitements pour une large gamme de tumeurs solides

** Son principal candidat, AKY-1189, est en phase initiale d'étude pour traiter certaines tumeurs solides, y compris une forme de cancer avancé de la vessie, le cancer du sein et le cancer colorectal

** "En entrant en bourse maintenant, Aktis se positionne comme la prochaine cible potentielle d'acquisition dans le secteur radiopharmaceutique en croissance rapide et peut donc justifier une prime" - Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX

