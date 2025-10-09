Akero Therapeutics progresse suite à un accord de rachat par Novo d'une valeur pouvant atteindre 5,2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

9 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Akero Therapeutics AKRO.O augmentent de 16,8 % à 54,36 $ dans les échanges du matin

** Novo Nordisk NOVOb.CO déclare qu'il achètera AKRO pour 4,7 milliards de dollars en espèces et 500 millions de dollars sous réserve de l'atteinte de certaines étapes

** Les actions cotées aux États-Unis du fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NVO.N sont en légère baisse ** AKRO développe un médicament pour une maladie du foie gras appelée stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH), qui touche plus de 5 % de la population américaine

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions d'AKRO ont presque doublé depuis le début de l'année