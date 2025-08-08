Akamai revoit à la hausse ses prévisions de résultats annuels en raison de la demande en matière de cybersécurité

Akamai Technologies AKAM.O a revu à la hausse ses prévisions de revenus et de bénéfices annuels jeudi, aidé par une demande constante pour ses services d'infrastructure dans le Cloud et ses offres de réseau de diffusion de contenu.

L'entreprise, dont les actions ont augmenté de 2,6 % dans les échanges prolongés, bénéficie d'une forte dynamique dans ses secteurs verticaux de la sécurité et de l'informatique, car les entreprises augmentent leurs investissements dans la sécurisation des applications et de l'infrastructure web dans le cadre de l'adoption accélérée des technologies dans le Cloud.

Les services d'infrastructure dans le nuage d'Akamai ont augmenté de 30 % au cours du trimestre. "Nous pensons que cette croissance va s'accélérer tout au long de l'année pour atteindre un chiffre beaucoup plus important, dépassant largement les 250 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel, et approchant rapidement les 300 millions de dollars et se développant rapidement ", a déclaré Tom Leighton, directeur général, à Reuters.

Au deuxième trimestre, Akamai a constaté une augmentation de 22 % des cyberattaques par rapport au trimestre précédent - la plus forte hausse depuis au moins deux ans - due en partie aux menaces croissantes de l'IA.

Les clients recherchent désormais davantage de contrats à long terme, a ajouté Tom Leighton.

L'entreprise basée à Cambridge, dans le Massachusetts, a déclaré qu'elle ne voyait pas d'impact matériel des tarifs douaniers.

Akamai compte parmi ses clients Adobe ADBE.O , eBay

EBAY.O et Electronic Arts EA.O , ainsi que les ministères américains de la Défense et du Travail.

L'entreprise de cybersécurité prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel compris entre 4,14 et 4,21 milliards de dollars, ce qui est supérieur à ses prévisions antérieures de 4,05 à 4,20 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, Akamai prévoit un bénéfice par action compris entre 6,60 et 6,80 dollars, contre une prévision précédente comprise entre 6,10 et 6,40 dollars.

Akamai prévoit un chiffre d'affaires compris entre 1,04 et 1,05 milliard de dollars pour le troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,04 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Akamai a enregistré un chiffre d'affaires de 1,04 milliard de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation consensuelle des analystes de 1,02 milliard de dollars.