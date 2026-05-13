Akamai en hausse ; BofA relève sa recommandation à « acheter » suite à un accord dans le domaine du cloud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mai - ** Le titre d' AKAM.O , filiale du groupe de cloud computing Akamai, progresse de 6,2 % à 158,90 dollars

** BofA Global Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter » et revoit à la hausse son objectif de cours de 130 $ à 175 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 17 % par rapport au dernier cours de clôture

** La société de courtage s'attend à ce que le contrat de 1,8 milliard de dollars conclu par Akamai dans le domaine du cloud ajoute entre 20 et 25 millions de dollars de chiffre d'affaires par trimestre au segment des servicesd'infrastructurecloudde la société à partir du quatrième trimestre

** La croissance du chiffre d'affaires devrait s'accélérer, les segments CIS et sécurité compensant la faiblesse de l'activité de diffusion de contenu de la société, selon BofA

** La note moyenne de 26 analystes est « acheter »; leur objectif de cours médian est de 160 $ - données compilées par LSEG

** Le titre a progressé de 82,1 % depuis le début de l'année