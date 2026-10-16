Aixtron salué pour des chiffres trimestriels vigoureux

Aixtron bondit de 5,7% à 32,7 EUR à Francfort, salué pour l'annonce de ses chiffres préliminaires du 3e trimestre 2026, avec notamment des prises de commandes d'environ 275 MEUR, contre 124 MEUR au trimestre correspondant de 2025.

Ce chiffre a nettement dépassé l'estimation médiane des analystes qui était de 214,6 MEUR, selon le consensus établi par l'entreprise allemande, et est également ressorti bien au-dessus des 214,5 MEUR enregistrés au 2e trimestre 2026.

Le chiffre d'affaires du fournisseur d'équipements de dépôt pour l'industrie des semi-conducteurs s'est quant à lui accru de près de 54%, à environ 184 MEUR, dans le haut de sa fourchette de prévisions de 180 MEUR, à plus ou moins 20 MEUR près.

Fort d'une composition favorable de ses ventes, Aixtron affiche également une rentabilité opérationnelle supérieure aux attentes du marché, avec une marge brute d'environ 48%, contre 39% un an auparavant, et une marge d'exploitation de l'ordre de 31%, contre 13% au 3e trimestre 2025.

"Nos prises de commandes continuent d'être stimulées par une forte demande d'équipements pour des applications laser dans les communications des centres de données dédiés à l'IA, et renforcent clairement nos perspectives commerciales pour 2027", commente son directeur général, Felix Grawert.

"Les résultats préliminaires d'Aixtron au 3e trimestre ont dépassé les attentes sur tous les plans, renforçant notre confiance dans la vigueur durable de la demande en photonique liée à l'IA et nous conduisant à relever nos estimations pour la période 2026-2028", réagit de son côté mwb research.

"A la suite de la récente correction du cours de Bourse, la valorisation est revenue à 15,5 fois le ratio VE/EBIT estimé pour 2027, offrant ainsi un point d'entrée plus attractif", ajoute le bureau d'études, qui réitère sa recommandation à "achat" et relève son objectif de cours de 43 à 45 EUR.