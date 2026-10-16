 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aixtron salué pour des chiffres trimestriels vigoureux
information fournie par Zonebourse 16/10/2026 à 17:07

Ajouter Boursorama à vos sources

Aixtron bondit de 5,7% à 32,7 EUR à Francfort, salué pour l'annonce de ses chiffres préliminaires du 3e trimestre 2026, avec notamment des prises de commandes d'environ 275 MEUR, contre 124 MEUR au trimestre correspondant de 2025.

Ce chiffre a nettement dépassé l'estimation médiane des analystes qui était de 214,6 MEUR, selon le consensus établi par l'entreprise allemande, et est également ressorti bien au-dessus des 214,5 MEUR enregistrés au 2e trimestre 2026.

Le chiffre d'affaires du fournisseur d'équipements de dépôt pour l'industrie des semi-conducteurs s'est quant à lui accru de près de 54%, à environ 184 MEUR, dans le haut de sa fourchette de prévisions de 180 MEUR, à plus ou moins 20 MEUR près.

Fort d'une composition favorable de ses ventes, Aixtron affiche également une rentabilité opérationnelle supérieure aux attentes du marché, avec une marge brute d'environ 48%, contre 39% un an auparavant, et une marge d'exploitation de l'ordre de 31%, contre 13% au 3e trimestre 2025.

"Nos prises de commandes continuent d'être stimulées par une forte demande d'équipements pour des applications laser dans les communications des centres de données dédiés à l'IA, et renforcent clairement nos perspectives commerciales pour 2027", commente son directeur général, Felix Grawert.

"Les résultats préliminaires d'Aixtron au 3e trimestre ont dépassé les attentes sur tous les plans, renforçant notre confiance dans la vigueur durable de la demande en photonique liée à l'IA et nous conduisant à relever nos estimations pour la période 2026-2028", réagit de son côté mwb research.

"A la suite de la récente correction du cours de Bourse, la valorisation est revenue à 15,5 fois le ratio VE/EBIT estimé pour 2027, offrant ainsi un point d'entrée plus attractif", ajoute le bureau d'études, qui réitère sa recommandation à "achat" et relève son objectif de cours de 43 à 45 EUR.

Valeurs associées

AIXTRON
32,890 EUR XETRA +6,17%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent en hausse
    information fournie par AFP 16.10.2026 17:52 

    Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, à rebours de Wall Street où les investisseurs délaissent les valeurs technologiques au profit d'autres secteurs mieux représentés en Europe, comme la défense ou l'automobile. Francfort a gagné 0,95 %, Milan ... Lire la suite

  • Photo prise et diffusée le 16 octobre 2026 par Vatican Media montrant le pape Léon XIV célébrant une messe à l'hôpital Gemelli à Rome, où il est en convalescence après une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur cancéreuse au poumon ( VATICAN MEDIA / Handout )
    Le pape a célébré une messe à l'hôpital
    information fournie par AFP 16.10.2026 17:48 

    Le pape Léon XIV a célébré vendredi une messe à l'hôpital de Rome, où il se remet de l'ablation d'un nodule cancéreux au poumon, ses derniers examens médicaux confirmant "une amélioration constante" de sa santé, selon le Vatican. Des images diffusées par le Saint-Siège, ... Lire la suite

  • Un manifestant au sol, interpellé par des policiers, lors d’une manifestation antigouvernementale à Tirana, le 16 octobre 2026 en Albanie ( AFP / Adnan Beci )
    Albanie: le Premier ministre accuse "des mains étrangères" d'attiser les troubles
    information fournie par AFP 16.10.2026 17:38 

    Le Premier ministre albanais, Edi Rama, a dénoncé vendredi la présence de "mains étrangères" derrière les manifestations qui visent, selon lui, à entraver le projet d'adhésion de l'Albanie à l'Union européenne (UE). M. Rama a lancé un appel au calme, après de nouveaux ... Lire la suite

  • Une semaine sur les marchés. (Crédits: Boursorama - A. Morris)
    Une semaine sur les marchés : le recap du 12 du 16 octobre
    information fournie par Boursorama 16.10.2026 17:38 

    Lundi 12 octobre CAC 40 : +0,38%, à 7.832,88 points La séance du jour La Bourse de Paris a commencé la semaine dans le vert. La semaine sera marquée par la publication d'indicateurs d'inflation en Europe et aux Etats-Unis, cruciaux pour anticiper la suite de la ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
EUTELSAT
1,766 +17,11%
CAC 40
7 956,7 +0,28%
Pétrole Brent
106,92 +1,16%
SOITEC
128,55 -1,00%
TOTALENERGIES
80,71 +0,62%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank