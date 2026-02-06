Aito, soutenu par Huawei, s'associe à un distributeur des Émirats arabes unis pour lancer ses exportations

(Ajout de détails et de contexte)

Le constructeur automobile chinois Seres 601127.SS a déclaré vendredi que sa marque de véhicules électriques Aito avait signé un accord avec le groupe de concessionnaires Performance Plus Motors, basé à Abou Dhabi, pour pénétrer au Moyen-Orient.

Aito, la première marque et celle qui a connu le plus de succès dans le cadre de l'alliance Harmony Intelligent Mobility de Huawei, a cherché à dépasser le marché hyperconcurrentiel de la Chine. Le partenariat avec les Émirats arabes unis lui permettra de s'implanter pour la première fois à l'étranger.

Performance Plus Motors, une unité d'Abu Dhabi Motors, "sera responsable des ventes, de la livraison et du service après-vente des modèles intelligents de luxe d'Aito aux Émirats arabes unis", a déclaré Seres dans un communiqué. Aucun calendrier n'a été communiqué.

Le SUV phare de la marque EV, l'Aito 9, a commencé ses essais aux Émirats arabes unis et des véhicules Aito sont déjà arrivés au port de Dubaï, a ajouté l'entreprise.

Cette collaboration est "une étape importante dans la stratégie de mondialisation d'Aito", a déclaré Jason Wang, président de l'unité commerciale de Seres à l'étranger. La déclaration fait état de plans visant à élargir la présence au Moyen-Orient afin de soutenir l'expansion dans les régions voisines.

Aito, qui n'était auparavant vendue qu'en Chine, a présenté sa gamme mondiale au salon de l'automobile de Munich en septembre.

La société Seres, basée à Chongqing, a commencé à exporter des véhicules sous sa marque éponyme en 2023. En novembre, 1 615 véhicules de la marque Seres avaient été exportés au total, selon l'Association chinoise des constructeurs automobiles.

Les ventes d'Aito ont dépassé les 420 000 véhicules en 2025, ce qui en fait le principal contributeur de Seres, dont les ventes de VE ont augmenté de 10,6 % pour atteindre 472 269 véhicules.