AIRWELL : MISE EN ŒUVRE D’UN CONTRAT DE LIQUIDITÉ AVEC LA SOCIÉTÉ INVEST SECURITIES

GROUPE AIRWELL (Code ISIN : FR0014003V77 / Mnémonique : ALAIR), créateur d’écosystèmes énergétiques intelligents, annonce avoir conclu le 23 juin 2023 un contrat de liquidité avec la Société de Bourse INVEST SECURITIES, conforme à la charte Amafi, qui prend effet le 27 juin 2023 au matin.



Ce contrat de liquidité a été conclu conformément à la décision de l’Autorité des Marchés Financiers n°2021-01 du 22 juin 2021, applicable depuis le 1er juillet 2021, instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, et toutes autres dispositions qui y sont visées.



Pour la mise en œuvre de ce contrat avec INVEST SECURITIES, 200.000 € en espèces ont été affectés au compte de liquidité.



Suspension du contrat de liquidité :

- dans les conditions visées à l’article 5 de la décision AMF,

- dans certaines situations et en particulier si l’émetteur ne dispose plus d’autorisation de rachat de ses propres actions.



Résiliation du contrat :

- par chacune des parties avec un préavis de 2 mois,

- par l’animateur lorsque le contrat de Liquidity Provider qui lie l’animateur à Euronext Paris est résilié.



Prochaine publication : Chiffre d’affaires semestriel 2023 : le mardi 18 juillet 2023, après Bourse.