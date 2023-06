AIRWELL: LARGE SUCCÈS DE L’OFFRE DEMANDE GLOBALE DE 13 M€ SURSOUSCRITE 2,6x

• Prix de l’action nouvelle fixé à 5,00 €, médiane de la fourchette indicative de l’Offre

• Demande globale de 13,0 M€, soit 2,6x le montant de l’Offre proposée. Forte demande d’investisseurs scandinaves.

• Augmentation de capital d’un montant de 5,5 M€ (après exercice intégral de la clause d’extension) portée à 6,1 M€ après exercice intégral de l’option de surallocation

• Ordres A1 et A2 de l’OPO intégralement servis

• Reprise des négociations en continu mardi 27 juin 2023 sur Euronext Growth® Paris



GROUPE AIRWELL, créateur d’écosystèmes énergétiques intelligents, annonce le large succès de son augmentation de capital dans le cadre d’une offre au public (via Placement Global - PG et Offre à prix Ouvert – OPO) préalable au transfert de ses titres sur Euronext Growth® Paris, au prix unitaire de 5,00 € par action.



Le Conseil d’Administration de GROUPE AIRWELL s’est tenu ce jour et a fixé le prix définitif de l’action à 5,00 €, correspondant à la médiane de la fourchette indicative de prix, ainsi que les modalités définitives de l’Opération.

Compte-tenu de la forte demande d’investisseurs institutionnels dès l’ouverture de l’Offre, GROUPE AIRWELL avait décidé de la clôturer par anticipation le 21 juin 2023. Le Conseil d’Administration a ainsi pu constater l’état des demandes via le PG et via l’OPO et a décidé d’exercer intégralement la clause d’extension ainsi que la clause de l’option de surallocation portant le montant total de l’augmentation de capital à 6,1 M€.