AIRWELL : CROISSANCE DE 13% DU CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL - PERSPECTIVES D’ACTIVITES CONFIRMEES ET EVOLUTION DU MODELE DE CROISSANCE

GROUPE AIRWELL (EURONEXT GROWTH Paris, ALAIR), créateur d’écosystèmes énergétiques intelligents, annonce un chiffre d’affaires consolidé du premier semestre de 32,5 M€ en croissance de 13% vs 2022. Par ailleurs, à la suite du succès de la récente levée de fonds, les perspectives de croissance et objectif pour 2025 sont confirmés et renforcés avec la dernière acquisition d’AMZAIR Industrie.





Au 1er semestre 2023, GROUPE AIRWELL continue de récolter les fruits de sa stratégie de développement axée sur la pompe à chaleur (PAC), alternative la plus adaptée aux nouveaux usages et aux contraintes réglementaires.



Représentant 94,3% de l’activité globale, le marché des équipements résidentiels poursuit toujours son essor au travers de ses offres écoénergétiques avec notamment les ventes des PAC Air/Eau qui enregistrent une croissance de 101% par rapport à l’exercice précédent.

Le segment professionnel (Tertiaire, Industrie) reste stable avec des ventes qui s’établissent à 1,9 M€ contre 1,8 M€ au 1er semestre 2022.