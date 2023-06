AIRWELL: AUGMENTATION DE CAPITAL SUIVIE D’UN TRANSFERT DES TITRES DE GROUPE AIRWELL SUR EURONEXT GROWTH®PARIS

• Quatre objectifs : (i) Accélérer le développement commercial en France et à l’Export, (ii) renforcer l’expertise dans la data et l’IA, (iii) poursuivre le développement de l’offre de formation et (iv) accroître l’attractivité boursière du titre.

• Taille de l’Offre : Augmentation de capital d’environ 5,20 M€ (correspondant à 17,0% du capital et 10,6% des droits de vote en cas d’Offre à 100%) pouvant être portée à environ 5,72 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension (correspondant à 18,4% du capital et 11,5% des droits de vote), et à un maximum d’environ 6,29 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation (correspondant à 19,9% du capital et 12,5% des droits de vote).

• Offre à prix Ouvert : fourchette de prix proposée entre 4,80 € et 5,20 € par action nouvelle.

• Engagements de souscription : 200 000 € (deux cent mille) euros de la part de MARVIK HOLDING SAS, holding patrimoniale de Laurent ROEGEL.

• Période de souscription de l’OPO : du 14 juin 2023 au 26 juin 2023 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour Internet.

• Période de souscription du Placement Global : du 14 juin 2023 au 27 juin 2023 à 12 heures (heure de Paris).

• Début des négociations des actions sur le marché EURONEXT Growth® à Paris prévue le 30 juin 2023.

• Titres éligibles au PEA, PEA-PME et au dispositif 150-0 B ter du CGI sous conditions.