Airtel Money vise une valorisation de 7 milliards de dollars lors de son introduction en bourse à Londres

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* Vendre 270 millions d'actions à 1,96 £ chacune, pour lever environ 703 millions de dollars

* La capitalisation boursière visée est inférieure au chiffre annoncé, qui menaçait d’atteindre un record sur cinq ans

* Airtel Money prévoit un flottant d’environ 16,5 % après l’introduction en bourse

* Parmi les actionnaires vendeurs figurent Qatar Holding, Mastercard, Chimetech et Rise Fund II Aurora, soutenu par TPG

(Ajout de détails, de contexte et de commentaires d’analystes aux paragraphes 4, 7, 8 et 10)

par Yamini Kalia et Atharva Singh

Airtel Money, la branche de services financiers mobiles d’Airtel Africa AAF.L , vise une valorisation d’environ 7 milliards de dollars lors de son entrée en bourse à Londres , ce qui pourrait donner un coup de pouce à un marché qui a peiné à attirer des introductions en bourse majeures ces dernières années.

La société a annoncé jeudi qu'elle prévoyait de vendre 270 millions d'actions à un prix fixe de 1,96 livre sterling chacune lors de son introduction en bourse, ce qui lui permettrait de lever environ 703 millions de dollars avant son entrée en bourse prévue mi-octobre.

La Bourse de Londres a connu une contraction au cours de la dernière décennie, les entreprises recherchant des valorisations plus élevées ailleurs, ce qui a incité le Royaume-Uni à simplifier les règles d’introduction en bourse afin d’attirer davantage d’émetteurs.

« Cette opération montre que Londres est toujours en mesure d’attirer une introduction en bourse internationale d’envergure, mais elle révèle également qu’il s’agit d’un marché favorable aux acheteurs, sur lequel les entreprises doivent faire preuve de réalisme quant à leur valorisation », a déclaré Lukas Muehlbauer, chercheur associé chez IPOX.

D’un montant d’environ 703 millions de dollars, cette offre serait la plus importante introduction en bourse à Londres depuis la double cotation de Fermi Inc FRMI.O en septembre 2025, selon les données de Dealogic.

RÉDUCTION DE LA VALORISATION

La valorisation visée par Airtel Money est légèrement inférieure au montant de 800 millions de dollars annoncé, qui aurait fait de cette opération la plus importante introduction en bourse à Londres depuis cinq ans.

«Il s’agit clairement d’une structure prudente», a déclaré Samuel Kerr, de la plateforme d’analyse des fusions-acquisitions Mergermarket, ajoutant que l’offre à prix fixe évite le «drame psychologique» lié aux fourchettes de prix des introductions en bourse et offre aux investisseurs un choix clair: «à prendre ou à laisser».

Airtel Africa avait indiqué avoir choisi Londres pour l’introduction en bourse d’Airtel Money afin de toucher une large base d’investisseurs internationaux pour cette entreprise de fintech axée sur l’Afrique subsaharienne, dont le siège social est situé aux Pays-Bas et qui dispose de bureaux stratégiques à Dubaï.

À l’issue de cette offre secondaire, qui ne générera aucun produit pour Airtel Money ni pour sa société mère, la société devrait afficher un flottant d’environ 16,5 %.

La cotation de ses actions devrait débuter le 14 octobre.

Parmi les actionnaires vendeurs figurent The Rise Fund II Aurora, un fonds de capital-investissement soutenu par TPG, le fonds souverain qatari Qatar Holding, la société de paiement Mastercard et l’investisseur dans les télécommunications Chimetech.

(1 $ = 0,7540 livre)