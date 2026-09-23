Airtel Money s'apprête à déposer une demande d'introduction en bourse à Londres, initialement reportée

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(Mise à jour des sources et ajout d'un commentaire du directeur général ainsi que d'informations contextuelles, paragraphes 2 et 6 à 9)

* L'introduction en bourse se fera par le biais d'une offre secondaire, avec un flottant d'au moins 10 %

* Les détails de l'offre seront communiqués en octobre

* Selon une source, l’opération pourrait valoriser l’entreprise entre 8 et 9 milliards de dollars

par Shashwat Awasthi et Paul Sandle

Airtel Money, la branche de services financiers mobiles d’Airtel Africa AAF.L , va déposer une demande d’introduction en bourse qui pourrait figurer parmi les plus importantes réalisées à Londres ces dernières années, marquant ainsi un tournant potentiel pour le marché après un ralentissement prolongé des nouvelles introductions en bourse.

Une source proche du dossier a indiqué que la société pourrait lever environ 800 millions de dollars grâce à cette introduction, ce qui lui conférerait une capitalisation boursière comprise entre 8 et 9 milliards de dollars.

Les détails, notamment la fourchette de prix indicative et le nombre d’actions à offrir, devraient être communiqués début octobre, le prix définitif étant fixé mi-octobre, a indiqué la société mercredi.

L’introduction en bourse se fera par le biais d’une offre secondaire d’actions existantes, à l’issue de laquelle Airtel Money devrait disposer d’un flottant d’au moins 10 %.

Airtel Money avait initialement prévu une introduction en bourse au premier semestre 2026, mais l’a reportée au second semestre, invoquant des conditions de marché défavorables liées à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

« Je pense que les conditions de marché sont relativement bonnes. Certes, il y a une certaine volatilité en ce moment, mais si l’on examine de nombreux indices, ils affichent de bons résultats », a déclaré à Reuters Ian Ferrao, directeur général d’Airtel Money.

UN COUP DE POUCE POUR LE MARCHÉ LONDONIEN?

L’introduction en bourse d’Airtel Money pourrait donner un coup de pouce bien nécessaire au marché boursier londonien, qui n’a cessé de se contracter au cours de la dernière décennie, les entreprises s’étant tournées vers d’autres marchés pour obtenir des valorisations plus élevées, ce qui a incité l’autorité de régulation financière britannique à simplifier les règles d’introduction en bourse afin de rendre celles-ci plus attractives.

« En fin de compte, Londres dispose de capitaux importants… Notre marque est bien connue, ce qui nous a sans doute facilité la tâche pour nous implanter à Londres et dialoguer avec tous les investisseurs », a déclaré Ferrao à Reuters.

« Nous croyons en Londres et je pense que ce sera un bon port d’attache pour nous. »

Airtel Africa détient actuellement environ 78 % d’Airtel Money, tandis que des participations minoritaires sont détenues par TPG, Mastercard MA.N , la Qatar Investment Authority et Chimetech Holding. Airtel Africa restera un investisseur à long terme après l’introduction en bourse, a précisé Airtel Money.

Au cours de son dernier trimestre clos le 30 juin, son chiffre d’affaires a bondi de 38 % pour atteindre 399 millions de livres sterling (531 millions de dollars), avec environ 53 millions d’utilisateurs actifs par mois, a-t-elle précisé.

La société prévoit une croissance de son chiffre d’affaires à taux directeur constant de l’ordre de 25 % pour l’exercice se terminant en mars 2027, avec une tendance à la hausse par la suite.

(1 $ = 0,7514 £)