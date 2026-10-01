Airtel Money prévoit l'une des plus importantes introductions en bourse à Londres depuis des années (23 septembre)

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* L'introduction en bourse se fera par le biais d'une offre secondaire de titres, avec un flottant d'au moins 10 %

* Les détails de l'offre seront communiqués en octobre

* Selon une source, cette opération pourrait valoriser l'entreprise entre 8 et 9 milliards de dollars

par Shashwat Awasthi et Paul Sandle

Airtel Money, la filiale d’Airtel Africa AAF.L spécialisée dans les services financiers mobiles, va déposer une demande d’introduction en bourse qui pourrait figurer parmi les plus importantes réalisées à Londres ces dernières années, marquant ainsi un tournant potentiel pour le marché après un ralentissement prolongé des nouvelles cotations.

Cette introduction en bourse pourrait donner un coup de pouce bien nécessaire à la Bourse de Londres, qui n’a cessé de se contracter au cours de la dernière décennie, les entreprises s’étant tournées vers d’autres marchés pour obtenir des valorisations plus élevées, ce qui a incité l’autorité de régulation financière britannique à simplifier les règles d’introduction en bourse afin de rendre celle-ci plus attractive.

Une source proche du dossier a indiqué qu’Airtel Money pourrait lever environ 800 millions de dollars grâce à cette introduction en bourse, ce qui lui conférerait une capitalisation boursière comprise entre 8 et 9 milliards de dollars.

Les détails, notamment la fourchette de prix indicative et le nombre d’actions à émettre, devraient être dévoilés début octobre, le prix définitif étant fixé mi-octobre, a indiqué mercredi la société.

UN COUP DE POUCE POUR LE MARCHÉ LONDONIEN

Selon Mergermarket, une introduction en bourse de 800 millions de dollars en ferait la plus importante à Londres depuis 2021.

“Londres n’a pas connu d’introduction en bourse de plus d’un milliard de dollars depuis 2021; cette opération serait donc sans aucun doute un atout pour la bourse”, a déclaré Samuel Kerr, de la plateforme d’analyse des fusions-acquisitions Mergermarket.

L’introduction en bourse se fera par le biais d’une cession secondaire d’actions existantes, à l’issue de laquelle Airtel Money devrait disposer d’un flottant d’au moins 10 %.

Airtel Money visait initialement une cotation au cours du premier semestre 2026, mais l’a reportée au second semestre, invoquant des conditions de marché défavorables liées à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

“Je pense que les conditions de marché sont relativement bonnes. Certes, il y a une certaine volatilité en ce moment, mais si l’on examine de nombreux indices, ils affichent de bons résultats”, a déclaré à Reuters Ian Ferrao, directeur général d’Airtel Money.

“NOUS CROYONS EN LONDRES”

“En fin de compte, Londres dispose de capitaux importants… Notre marque est bien connue, ce qui nous a probablement facilité l’accès au marché londonien et les discussions avec tous les investisseurs”, a déclaré Ferrao à Reuters.

“Nous croyons en Londres et je pense que ce sera un bon port d’attache pour nous.”

Airtel Money, qui opère en Afrique subsaharienne, a son siège social aux Pays-Bas et des bureaux stratégiques à Dubaï.

Airtel Africa, cotée à Londres, détient actuellement environ 78 % d’Airtel Money, tandis que des participations minoritaires sont détenues par TPG, Mastercard MA.N , la Qatar Investment Authority et Chimetech Holding.

Airtel Africa restera un investisseur à long terme après l’introduction en bourse, a déclaré Airtel Money.

Le chiffre d’affaires du trimestre clos le 30 juin a bondi de 38 % pour atteindre 399 millions de dollars, avec environ 53 millions d’utilisateurs actifs par mois, a-t-elle précisé.