AirSculpt Technologies s'effondre après un chiffre d'affaires du T3 inférieur aux attentes

7 novembre - ** Les actions de la société de chirurgie esthétique AirSculpt Technologies AIRS.O chutent de 21,2 % à 8,27 $ en pré-marché

** La société annonce un chiffre d'affaires de 35 millions de dollars pour le troisième trimestre, manquant l'estimation moyenne des analystes de 39,5 millions de dollars - données compilées par LSEG

** La société affiche un Ebitda ajusté de 3 millions de dollars, contre une estimation de 3,81 millions de dollars

** A la dernière clôture, l'action AIRS était en hausse de 102% depuis le début de l'année