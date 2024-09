AirFund : structuration de son premier fonds nourricier en capital investissement

(AOF) - AirFund, marketplace digitale créée afin de simplifier la distribution de fonds de marchés privés auprès des particuliers via des distributeurs spécialisés en gestion de patrimoine, annonce la structuration de son premier fonds nourricier qui investira dans le fonds maître ACF IX géré par Access Capital Partners. Ce fonds nourricier est lancé en collaboration avec IQ-EQ, groupe international de services aux investisseurs, via sa filiale AIFM en France, IQ EQ Management.

"Après l'entrée à son capital en 2023 d'Amundi et Indosuez Wealth Management, et la signature d'un partenariat avec FundChannel, plateforme de distribution européenne du groupe Crédit Agricole, cette initiative marque une nouvelle étape dans l'accélération du développement du modèle d'AirFund", souligne un communiqué.

Le fonds ACF IX GBO cible des PME européennes non cotées à forte croissance dans des secteurs tels que la santé, l'IT, et les services aux entreprises. Grâce à son approche mixte d'investissement dans des fonds primaires et des transactions secondaires, ce fonds de 9e génération vise à soutenir les entreprises à fort potentiel tout en intégrant des critères environnementaux et sociaux (ESG).

Ce partenariat avec Access Capital Partners, reconnu pour ses 26 ans d'expérience et ses 14,2 milliards d'euros d'actifs sous gestion, permet à AirFund de proposer une solution d'investissement unique. Avec un TRI net attendu de 12-15 % et un multiple cible de 2,1 à 2,3 fois, le fonds feeder structuré vise à offrir des rendements attractifs aux investisseurs cherchant à diversifier leur portefeuille dans les PME européennes non cotées.

La date de closing du fonds est prévue pour fin 2024.