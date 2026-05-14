Airbus viserait une entrée au capital de Quantum Systems
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 08:43
Le tour de table en préparation se monterait à 600 millions d'euros. Airbus, Blackstone et Balderton Capital seraient en lice pour investir dans Quantum, qui compte déjà parmi ses bailleurs de fonds un certain Peter Thiel. Les modalités précises ne sont pas encore arrêtées, selon Bloomberg.
Quantum Systems a signé un gros contrat (210 MEUR) avec l'armée allemande en fin d'année dernière. Lors de sa précédente levée de fonds, la société était valorisée 3 MdsEUR. C'était il y a six mois.
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