Burberry-Les ventes au 4e trimestre affectées par le ralentissement du tourisme lié à la guerre en Iran

Burberry nomme un nouveau patron

Burberry a fait ‌état jeudi d'un chiffre d'affaires au quatrième trimestre conforme ​aux prévisions, alors que la guerre en Iran a freiné le tourisme et les achats, annulant ainsi les gains ​liés à son redressement axé sur son héritage.

Le coup porté au ​secteur mondial du voyage et ⁠la crise liée à la hausse du coût ‌de la vie, due à la guerre au Moyen-Orient, ont compromis les premiers signes de ​reprise sur le ‌marché du luxe, qui pèse 400 milliards ⁠de dollars (341,53 milliards d'euros), réduisant les bénéfices et aggravant le ralentissement observé ces dernières années après l'essor post-pandémique.

Burberry, ⁠considérée comme l'une ‌des marques de luxe les moins exposées, ⁠a annoncé une hausse de 5% de ses ventes ‌au détail à périmètre constant pour le ⁠trimestre clos le 28 mars, portant la ⁠croissance annuelle à ‌2%. Ces chiffres correspondent aux prévisions des analystes selon ​un consensus établi par ‌l'entreprise.

Ses ventes dans la région Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique ont reculé de ​2% au quatrième trimestre, tandis que les autres régions ont enregistré une forte croissance.

Burberry a ⁠également annoncé jeudi que son président, Gerry Murphy, prendrait sa retraite dans le courant de l'année et serait remplacé par William Jackson.

(Rédigé par Pushkala Aripaka à Bangalore et Helen Reid à Londres; Version française Rihab Latrache, édité ​par Augustin Turpin)