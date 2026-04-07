Airbus-Vietnam Helicopter Corporation commande trois hélicoptères H225

Airbus SE AIR.PA :
* VIETNAM HELICOPTER CORPORATION COMMANDE TROIS HÉLICOPTÈRES AIRBUS H225
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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Bureau Veritas a annoncé lundi l’acquisition de l’entreprise irlandaise Lotusworks, spécialisée dans la mise en service et le contrôle qualité d’actifs critiques, permettant au groupe français de certification de renforcer sa position dans les centres de données ... Lire la suite
Bruit, polluants: les travailleurs du bâtiment et des travaux publics sont trois à dix fois plus nombreux que les autres à être exposés à ces risques pour leur santé et nécessitent une surveillance renforcée, selon une étude de Santé publique France (SpF) publiée ... Lire la suite
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Les actrices Kate Jackson, Jaclyn Smith et Cheryl Ladd ont participé lundi au PaleyFest de Los Angeles pour fêter les 50 ans de "Drôles de dames", la série légendaire qui les a rendues célèbres dans les années 1970. Diffusée pendant cinq saisons entre 1976 et 1981, ... Lire la suite
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