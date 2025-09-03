Airbus : vers un re-test des 186,9E information fournie par Cercle Finance • 03/09/2025 à 12:29









(Zonebourse.com) - Airbus a pris le temps de consolider au-dessus des 178E et repart de l'avant vers 183,5E : l'avionneur se prépare à un re-test du double record historique des 186,9E de 24 juillet et 15 août.

Au-delà, Airbus pourrait mécaniquement grimper vers 195E mais c'est si proche du seuil psychologique des 200E qu'un rallye vers cet objectif semble inéluctable.





Valeurs associées AIRBUS 183,4200 EUR Euronext Paris +2,38%