Le Livret A prend un coup de froid en septembre

Les épargnants ont retiré près de 2 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont déposé sur leurs Livrets A en septembre ( AFP / DENIS CHARLET )

Les épargnants ont retiré près de 2 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont déposé sur leurs Livrets A en septembre, selon les données publiées mardi par la Caisse des dépôts (CDC), un recul lié à la baisse du taux de rémunération.

Ce recul des dépôts par rapport aux retraits, ou "décollecte", est la conséquence d'une importante baisse du taux du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS), qui se situait encore à 3% début 2025, et a été ramené à 2,4% le 1er février, puis à 1,7% au 1er août.

Pour la CDC, c'est le premier recul aussi important des dépôts depuis la mise en oeuvre du prélèvement à la source des impôts en 2019, qui a changé la saisonnalité des dépôts des épargnants.

Cette situation de "décollecte nette", avait déjà eu lieu en juillet, mais pas dans les mêmes proportions puisque les Français avaient retiré 70 millions d'euros de plus qu'il n'en avaient déposé de leurs livrets.

En septembre, les épargnants ont cette fois retiré 1,95 milliard d'euros de plus qu'ils n'en ont déposé sur leurs Livrets A.

Le LDDS, aux caractéristiques proches du Livret A, a lui connu des retraits supérieurs de 760 millions d'euros aux dépôts.

Le concurrent historique - les fonds euros de l'assurance vie - fait à l'inverse le plein depuis janvier en proposant un taux moyen de 2,6%, selon les données publiées par le gendarme de la profession, l'ACPR, adossé à la Banque de France. Ce taux n'est cependant pas net d'impôts, contrairement à celui du Livret A.

A l'issue du mois de septembre les Français cumulaient 606,8 milliards d'euros sur leurs Livrets A et leurs LDDS, contre 609,5 milliards un mois plus tôt, loin du total des assurances vie, au-delà de 2.000 milliards d'euros.

L'encours des Livrets d'épargne populaire (LEP), réservés aux ménages modestes, a de son côté gonflé de 110 millions d'euros, atteignant un encours de 80,7 milliards.

Le nombre de LEP avait dépassé les 12 millions, mais le nombre important de fermetures au printemps (pour les détenteurs dépassant le plafond de ressources) l'a fait retomber à 11,8 millions fin juillet.

Les fermetures du printemps ont également des conséquences sur l'encours du LEP qui est en baisse de 1,5 milliard d'euros depuis le 31 décembre 2024, car les livrets clôturés ne sont pas remplacés par les ouvertures, et encore moins par des encours équivalent.