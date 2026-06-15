 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbus: une seconde ligne d'assemblage A320 à Toulouse, pour honorer les commandes
information fournie par AFP 15/06/2026 à 17:07

Guillaume Faury, le patron d'Airbus, lors de l'inauguration de la deuxième ligne d'assemblage de l'A320, Cornebarrieu, 15 juin 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Guillaume Faury, le patron d'Airbus, lors de l'inauguration de la deuxième ligne d'assemblage de l'A320, Cornebarrieu, 15 juin 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

L'avionneur européen Airbus a inauguré lundi sur son site toulousain une seconde ligne d'assemblage pour l'A320, sa famille d'appareils la mieux vendue, un "jalon décisif" qui doit l'aider à tendre vers son objectif de production de 75 avions par mois fin 2027.

"On ouvre une nouvelle page, on se projette sur l'avenir du programme A320, il est encore là pour des décennies", s'est félicité Guillaume Faury, patron d'Airbus.

Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, présent pour l'occasion, a de son côté estimé que cette nouvelle ligne constituait un "jalon décisif pour (le) groupe et l'ensemble de la filière aéronautique française et européenne".

Cette deuxième infrastructure à Toulouse porte à dix le nombre total de lignes d'assemblage de l'A320, avec les huit autres réparties entre Hambourg (Allemagne, 4), Mobile (Etats-Unis, 2) et Tianjin (Chine, 2).

"Notre outil est désormais paré, (...) nous avons dix lignes pour nous préparer à pouvoir monter en cadence (pour atteindre) 75 avions par mois à fin 2027", a souligné Fabrice Lepage, responsable du site de production A320 à Blagnac, dans la proche banlieue toulousaine.

Ce site est installé dans le gigantesque hall Jean-Luc Lagardère (50 hectares) qui abritait auparavant la chaîne de production de l'A380, arrêté en 2019.

Le site, où la première ligne d'assemblage A320 avait été inaugurée en 2023, est désormais capable de produire tous les produits de la gamme A320, comme sa version allongée (A321) ou longue distance (A321 XLR).

Sur un carnet de commandes de quelque 10.000 appareils à livrer, 7.500 sont de la famille A320, a souligné M. Faury, rappelant que le groupe restait pénalisé par le manque d'approvisionnement en moteurs par l'américain Pratt & Whitney.

"En 2026, on a eu moins de moteurs de la part de Pratt & Whitney que ce dont on avait besoin pour la montée en cadence, donc on a ralenti notre montée en cadence en 2026, on va ré-accélérer en fonction des volumes de moteurs que l'on aura", a dit le patron d'Airbus.

"On est en train de travailler la copie, c'est un sujet difficile (...) c'est une situation qui devrait avoir trouvé sa résolution d'ici la fin de l'année prochaine", a-t-il ajouté.

Valeurs associées

AIRBUS
183,6800 EUR Euronext Paris +2,45%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo diffusée le 15 juin 2026 par le Bureau de presse et d'information de la présidence birmane, montrant le président birman Min Aung Hlaing (d) accueilli par un responsable chinois à son arrivée à Pékin ( Bureau de presse et d'information de la présidence birmane / Handout )
    Le président birman en Chine pour renforcer les liens commerciaux
    information fournie par AFP 15.06.2026 17:35 

    Le président birman Min Aung Hlaing est arrivé lundi à Pékin où il rencontrera son homologue Xi Jinping, selon un média officiel, le pays d'Asie du Sud-Est souhaitant renforcer ses liens commerciaux avec son puissant voisin. La Chine est un important partenaire ... Lire la suite

  • Les déclarations du président américain Donald Trump sur l'imminence d'un accord, officialisé lundi, avaient déjà entraîné une détente des cours du pétrole et, en conséquence, des prix des carburants ( AFP / Loic VENANCE )
    Accord Iran-USA: détente des prix à la pompe, pas encore de retour à la normale
    information fournie par AFP 15.06.2026 17:27 

    La perspective d'un accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran a entraîné dès la semaine dernière une accalmie sur le front des prix à la pompe, mais un retour à la situation d'avant la guerre semble encore très incertain. Où en sont les prix ? Les déclarations ... Lire la suite

  • Trump arrivé à Genève d'où il se rendra au sommet du G7
    Trump arrivé à Genève d'où il se rendra au sommet du G7
    information fournie par AFP Video 15.06.2026 17:22 

    Donald Trump atterri à Genève en Suisse, d'où le président américain se rendra du côté français du lac Léman à Evian, pour participer au sommet du G7. Le rendez-vous des dirigeants des grandes puissances industrialisées sera dominé par les derniers développements ... Lire la suite

  • Le Premier ministre du Canada Mark Carney arrive à Evian pour le sommet du G7
    Le Premier ministre du Canada Mark Carney arrive à Evian pour le sommet du G7
    information fournie par AFP Video 15.06.2026 17:22 

    Le Premier ministre canadien Mark Carney arrive au sommet du G7 à Évian, en France. Les alliés du G7, groupe des grandes puissances, tenteront de trouver un terrain d'entente avec le président Donald Trump lors d'un sommet en France, qui débute quelques heures ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
83,16 -6,70%
CAC 40
8 384,01 +0,40%
TOTALENERGIES
73 -4,43%
HAFFNER ENERGY
0,312 +13,25%
SOCIETE GENERALE
76 +3,54%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank