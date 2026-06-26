Airbus travaille sur une version japonaise de l'Eurodrone pour la lutte anti-sous-marine

L'avionneur européen renforce sa coopération avec le Japon en étudiant une adaptation de son drone européen de longue endurance pour les missions de surveillance maritime et de guerre anti-sous-marine.

Airbus annonce la signature d'un protocole d'accord avec Kawasaki Heavy Industries afin d'étudier le développement d'une version japonaise de l'Eurodrone U950 dédiée à la lutte anti-sous-marine. Le projet vise à analyser les possibilités de conception, de développement et de commercialisation d'une variante maritime intégrant notamment des capteurs et systèmes d'armes japonais.

Cette coopération doit permettre au Japon, observateur du programme Eurodrone depuis 2023, d'exploiter le drone de manière souveraine s'il décide de l'acquérir. L'Eurodrone, système aérien télépiloté de grande endurance est conçu pour assurer des missions de renseignement, de surveillance, de reconnaissance, de patrouille maritime et de lutte anti-sous-marine.

Airbus estime que cette collaboration renforcera le programme Eurodrone ainsi que les relations de défense entre l'Europe et le Japon. Les enseignements tirés de cette version spécifique devraient également bénéficier aux futures variantes navales européennes du drone.