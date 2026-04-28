Airbus, TP, Worldline...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Airbus

Le groupe aéronautique débute 2026 sur un trimestre en recul, marqué par une baisse des livraisons d'avions commerciaux et une forte dégradation de la génération de trésorerie. Les résultats sont toutefois nettement supérieurs aux attentes du consensus.

Amundi

Le spécialiste de la gestion d'actifs communiquera ses résultats du premier trimestre.

Bic

Le groupe a publié un chiffre d'affaires de 453 millions d'euros au premier trimestre 2026, en croissance organique de 1,6%, soutenue par l'ensemble des catégories et des principales zones géographiques, à l'exception du Moyen-Orient et de l'Afrique. Les effets de change et les variations de périmètre ont toutefois pesé sur l'activité, avec un impact négatif respectif de 5,0% et 1,9%.

Casino

Le distributeur publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Compagnie des Alpes

Après une croissance de 9,5% en comparable au 1er trimestre de son exercice comptable, la croissance ralentit nettement au 2e trimestre. Le groupe pointe "des éléments calendaires défavorables".

Groupe ADP

Le groupe aéroportuaire affiche une activité globalement résiliente au premier trimestre 2026 malgré un environnement géopolitique dégradé, avec un chiffre d'affaires en légère baisse mais des perspectives maintenues.

Imerys

Le spécialiste dans la production et la transformation des minéraux industriels dévoilera ses résultats du premier semestre.

Mersen

Mersen annonce un chiffre d'affaires consolidé pour le premier trimestre 2026 de 296 millions d'euros, en croissance organique de 3,1% sur un an. Les effets de change ont eu un impact négatif de plus de 17 MEUR, principalement liés à l'appréciation de l'euro face au dollar US et au Renminbi chinois sur la période par rapport au premier trimestre 2025. Les augmentations de prix sont autour de 2%.

Michelin

Le fabricant de pneumatiques annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Orange

L'opérateur annonce la mise en place d'un financement de 1,3 MdEUR auprès de CaixaBank et BNP Paribas, dans le cadre du rachat de Scorefit. Ce financement, d'une maturité de cinq ans, a été obtenu à des conditions jugées attractives par le groupe.

Sopra Steria

Le groupe de conseil, de services et solutions numériques présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

TotalEnergies

Le groupe pétrolier livrera ses résultats du premier trimestre.

TP

Le chiffre d'affaires s'inscrit à 2 433 millions d'euros au 1er trimestre 2026, en baisse de -2,2 % à données comparables (-6,9 % à données publiées), incluant un impact positif de 0,1 % lié à l'hyperinflation.

Vetoquinol

Dans un contexte monétaire particulièrement adverse, le laboratoire dédié à la santé animale a dû naviguer contre des vents contraires historiques. L'impact des taux de change a pesé à hauteur de -5,2 millions d'euros sur le trimestre, principalement pénalisé par le dollar américain et la roupie indienne. A ces effets de conversion s'ajoute l'impact volontaire du programme de simplification des gammes complémentaires (-1,7 MEUR).

Worldline

Le chiffre d'affaires a atteint 831 millions d'euros en excluant toutes les cessions au 1er trimestre 2026 , en baisse de 0,5% par rapport au 1er trimestre 2025. Le chiffre d'affaires publié a atteint 924 millions d'euros, en repli de -1,5 %.