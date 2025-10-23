Airbus, Thales et Leonardo annoncent un accord pour créer un groupe européen de satellites

(Actualisé avec précision et contexte)

Airbus AIR.PA , Leonardo

LDOF.MI et Thales TCFP.PA ont signé un protocole d’accord (MoU) en vue de créer un groupe de satellites européens qui pourrait être opérationnel en 2027, a ont déclaré les trois groupes jeudi.

La nouvelle société, qui sera placée sous le contrôle conjoint des trois groupes, sera détenue à 35% par Airbus, 32,5% par Leonardo et 32,5% par Thales, avec une gouvernance équilibrée entre ses actionnaires, précise un communiqué commun.

Elle regroupera environ 25.000 personnes à travers l’Europe pour un chiffre d’affaires annuel autour de 6,5 milliards d’euros et un carnet de commandes représentant plus de trois années de chiffre d’affaires, selon le communiqué.

Airbus apportera ses activités Space Systems and Space Digital businesses, issues d’Airbus Defence and Space, tandis que Leonardo apportera sa Division Spatial et que Thales contribuera principalement en apportant ses participations dans Thales AleniaSpace, Telespazio et Thales SESO.

La création d'un groupe européen de satellites doit permettre de concurrencer les rivaux chinois et américains, notamment Starlink, l'entreprise d'Elon Musk.

Le mois dernier, Reuters avait rapporté qu'Airbus, Leonardo et Thales avaient redoublé d'efforts pour fusionner leurs activités satellites après un premier échec des discussions qui avaient achoppé sur la gouvernance et la valorisation.

Selon les analystes, le principal prochain obstacle à surmonter sera l'examen de la Commission européenne en matière de concurrence.

Les précédentes tentatives de fusion des activités satellitaires au cours des dernières années ont échoué en raison de préoccupations de concurrence et de rivalités nationales.

Mais l'essor spectaculaire du réseau Starlink a accru la pression sur l'Europe pour fédérer ses ressources, sous peine d'être évincée du marché.

D'après le cabinet de conseil parisien Novaspace, plus de 43.000 satellites doivent être lancés au cours de la prochaine décennie, ce qui représente un marché de 665 milliards de dollars (570,23 milliards d'euros) pour les services de fabrication et de lancement.

