Airbus teste son drone de combat U740 Valkyrie

Le groupe aéronautique franchit une étape importante dans son partenariat avec l'américain Kratos Defense & Security Solutions, avec l'objectif de proposer un appareil opérationnel d'ici 2029 aux forces armées allemandes et européennes.

Airbus annonce avoir réalisé avec succès le premier vol en Europe de l'U740 Valkyrie, un drone de combat développé avec Kratos. Effectué sur un site d'essai en Europe du Nord, ce vol a permis de valider un décollage assisté par fusée sans piste, des manoeuvres à différentes altitudes et vitesses jusqu'à Mach 0,8, ainsi que des ajustements de mission en vol.

Les prochains essais intégreront le système MARS (Multi-platform Autonomous Reconfigurable and Secure), développé par le groupe européen. Reposant sur l'intelligence artificielle, il permettra au drone de mener des missions autonomes et de coordonner plusieurs appareils, tout en maintenant une supervision humaine des décisions critiques.

Conçu pour opérer seul ou aux côtés d'avions de combat pilotés comme l'Eurofighter, le U740 Valkyrie affiche une portée supérieure à 5 000 kilomètres et une masse maximale au décollage d'environ 3 tonnes.

Peu avant midi, le titre évolue à l'équilibre à la Bourse de Paris, autour des 188 euros.