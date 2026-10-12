 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbus teste son drone de combat U740 Valkyrie
information fournie par Zonebourse 12/10/2026 à 11:51

Ajouter Boursorama à vos sources

Le groupe aéronautique franchit une étape importante dans son partenariat avec l'américain Kratos Defense & Security Solutions, avec l'objectif de proposer un appareil opérationnel d'ici 2029 aux forces armées allemandes et européennes.

Airbus annonce avoir réalisé avec succès le premier vol en Europe de l'U740 Valkyrie, un drone de combat développé avec Kratos. Effectué sur un site d'essai en Europe du Nord, ce vol a permis de valider un décollage assisté par fusée sans piste, des manoeuvres à différentes altitudes et vitesses jusqu'à Mach 0,8, ainsi que des ajustements de mission en vol.

Les prochains essais intégreront le système MARS (Multi-platform Autonomous Reconfigurable and Secure), développé par le groupe européen. Reposant sur l'intelligence artificielle, il permettra au drone de mener des missions autonomes et de coordonner plusieurs appareils, tout en maintenant une supervision humaine des décisions critiques.

Conçu pour opérer seul ou aux côtés d'avions de combat pilotés comme l'Eurofighter, le U740 Valkyrie affiche une portée supérieure à 5 000 kilomètres et une masse maximale au décollage d'environ 3 tonnes.

Peu avant midi, le titre évolue à l'équilibre à la Bourse de Paris, autour des 188 euros.

Valeurs associées

AIRBUS
188,0600 EUR Euronext Paris +0,14%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • BENETEAU : La tendance baissière peut reprendre
    BENETEAU : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 12.10.2026 12:55 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • EQUASENS : La tendance baissière peut reprendre
    EQUASENS : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 12.10.2026 12:48 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Les pompiers interviennent sur un incendie qui a ravagé le marché historique des Enfants rouges à Paris, le 12 octobre 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    A Paris, le marché historique des Enfants rouges ravagé par les flammes
    information fournie par AFP 12.10.2026 12:46 

    "Terriblement triste": un incendie spectaculaire a détruit dans la nuit de dimanche à lundi, sans faire de victime, le marché historique des Enfants rouges, situé dans le Marais à Paris, provoquant une vive émotion dans ce quartier touristique de la capitale, avec ... Lire la suite

  • Des véhicules présentés au Mondial de l'automobile, à Paris, le 12 octobre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Mondial de l'auto : Macron cherche à rassurer les constructeurs européens face à la concurrence chinoise
    information fournie par AFP 12.10.2026 12:36 

    Accord avec la Chine pour limiter les importations en Europe, accord imminent avec l'Allemagne pour défendre le contenu européen des voitures : Emmanuel Macron a tenté de rassurer les industriels français lundi à l'ouverture à Paris du Mondial de l'automobile, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29,98 +20,89%
HAFFNER ENERGY
0,817 +6,38%
CAC 40
7 819,09 +0,20%
Pétrole Brent
105,82 +1,62%
TOTALENERGIES
78,5 -0,04%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank