AIRBUS SOUTIENT TOUTE ACTION DE L'UE DANS LE LITIGE AVEC BOEING PARIS (Reuters) - Airbus a déclaré mardi soutenir entièrement la Commission européenne dans les actions qu'elle pourrait prendre après le feu vert donné par l'Organisation mondiale du commerce à des droits de douane européens sur des importations en provenance des Etats-Unis en raison des subventions à Boeing. L'avionneur européen soutient aussi la recherche d'un accord avec Washington au sujet des subventions dans l'aéronautique. "Airbus n'est pas à l'origine de ce différend à l'OMC", a déclaré Guillaume Faury, le président exécutif d'Airbus, cité dans un communiqué. "Comme nous l'avons déjà montré, nous sommes préparés et prêts à soutenir un processus de négociation menant à un règlement équitable. L'OMC s'est à présent exprimée, l'UE peut mettre en oeuvre ses contre-mesures. Il est temps de trouver une solution afin que les droits de douane puissent être supprimés des deux côtés de l'Atlantique", a-t-il ajouté. (Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -3.50% BOEING CO NYSE -2.46%